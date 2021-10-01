Üye Girişi
Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı - Son Dakika

Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı

01.10.2021 16:22
Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yıl boyunca ortaya koydukları güçlü performansın Eylül ayında da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yıl boyunca ortaya koydukları güçlü performansın Eylül ayında da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 30'luk artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız" dedi.

Bakan Muş, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Son 12 aylık ihracat değerimiz 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Bu değer ile yıl sonu OVP hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış oluyoruz. Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hikayesinin artarak devam edeceğine ve büyümeyi kalıcı kılacağına inancımız tamdır. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde ihracat 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış ile 23,4 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. İhracatın ithalatı karşılama oranının Ocak-Eylül döneminde 2020 yılına göre 7,5 puan artışla yüzde 83,3'e yükseldi. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50'li seviyelerde olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılının aynı ayına göre 12,2 puan artış ile yüzde 88,9'a ulaştı. Benzer şekilde dış ticaret açığımız ocak-eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 32,4 milyar dolara gerilemiştir".

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan - Sadettin Aliusta/İHA)

Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı

Eylül, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı 17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı Kaynana, gelinine 17:50 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin 17:41 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak 17:12 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı 16:24 Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı 15:55 Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Kendisine 15:35 Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi

Son Dakika Haberleri
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:24 Son Dakika! Altının kilogramı 498 bin 600 liraya yükseldi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
17:04 Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim         
18:05
İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı İngiltere'deki benzin istasyonlarında yaşanan kriz devam ediyor! Depolarda akaryakıt kalmadı         
17:51
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi         
17:39
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına yanıt: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına yanıt: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı         
16:11
Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı         
15:36
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 18:13:47. #1.11#
SON DAKİKA: Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement