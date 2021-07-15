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Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı - Son Dakika

Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:45
Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Pandeminin bütün zorluklarına rağmen ihracatını yüzde 72 artıran Adıyaman ile yüzde 55 artıran Kilis'e birer irtibat bürosu açıldı.

Pandeminin bütün zorluklarına rağmen ihracatını yüzde 72 artıran Adıyaman ile yüzde 55 artıran Kilis'e birer irtibat bürosu açıldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) bünyesinde faaliyet gösterecek irtibat büroları TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı tören ile hizmete açıldı. Türkiye'nin ihracatını sürekli artıran bölgelerinden Güneydoğu'nun en çok ihracat gerçekleştiren şehri Gaziantep'e de bir Gümrük Laboratuvarı kurulacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, irtibat büroları ile gümrük laboratuvarının Bölge ihracatı için son derece önemli olduğunu belirterek, 2020 yılında 9,3 milyar dolar ihracat yapan bölgenin yılsonu hedeflerinin 12 milyar dolar olduğunu söyledi. Ayrıca ilk altı ayda söz konusu rakamın yüzde 50'sine ulaşıldığını kaydetti.

Türkiye'nin ihracatını sürekli artıran bölgelerinden Güneydoğu, sekiz ihracatçı şehri ile birlikte yılsonu hedefini 12 milyar dolar olarak açıkladı. 2021 yılının Ocak - Haziran döneminde 5,5 milyar dolarlık ihracat yapan bölgenin ihracatçı şehirlerinden Adıyaman ile Kilis'e birer irtibat bürosu açıldı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) bünyesinde faaliyetlerini yürütecek büroların açılış törenlerine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kilis Valisi Recep Soytürk, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Adıyaman ihracatını yüzde 72, Kilis ise yüzde 55 artırdı

GAİB Başkanı Fikret Kileci, konuya ilişkin açıklamasında bölgenin ihracat performansına değindi. Güneydoğu'nun 2020 ihracatını, pandeminin bütün zorluklarına rağmen yüzde 4,1 artışla 9,3 milyar dolar olarak gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "2021 yılsonu hedefimiz 12 milyar dolar. Ocak - Haziran dönemindeki altı ayda söz konusu hedefin yüzde 50'sini gerçekleştirmiş durumdayız. Hedefe doğru emin adımlarla ilerleyen Bölge ihracatçımızın yanında olmak ve ihtiyaçlarını yerinde karşılayabilmek amacıyla irtibat bürolarımızı canlandırma yoluna gittik. Son olarak Kilis ve Adıyaman'da açtığımız irtibat büroları ile Birliklerimizin iştigal sahasına giren tüm illerde bir irtibat bürosu kurulmuş oldu. İrtibat bürolarımızda nitelikli personellerle firmaları geliştirmeye dönük faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor. Bu amaçla her irtibat bürosunda 1 uzman yardımcısı ve 1 idari memurun istihdamını sağladık. Adıyaman ile Kilis bölgenin önemli ihracatçı şehirleri arasında bulunuyor. 2021 yılının ilk altı ayında Adıyaman ihracatını yüzde 72, Kilis ise yüzde 55 artırdı. Bölge ihracatının yüzde 1,3'ünü gerçekleştiren Adıyaman'da 74 ihracatçı şirketimiz bulunuyor. Bunların çalışmalarını büyütmek ve ihracatı artırmak noktasında diğer üye firmalarımızı da teşvik etmek için büromuz sürekli çalışacak. Aynı şekilde Kilis'te de 182 üye firmamız ihracat yapıyor. Hem bu şirketlerimizin faaliyetlerini büyütmek hem de bunlara yenilerini eklemek 2023 hedefimiz olan 12 milyar dolara ulaşmamızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Umarım bölgemiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında toplam 12 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacak" dedi.

İhracatın yüzde 88'ini üstlenen Gaziantep'e Gümrük Laboratuvarı açılacak

Güneydoğu'nun en çok ihracat gerçekleştiren şehri olan Gaziantep'in bölgenin ihracatının yüzde 88'ini üstlendiğini de hatırlatan GAİB Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içine bir Gümrük Laboratuvarının kurulacağını ve Ticaret Bakanlığının bunun için çalışmalara başladığını söyledi. 2020 yılı verilerine göre Bölgeden 39 firmanın İSO 500 listesinde, 57 firmanın ise İSO İkinci 500 listesinde yer aldığını aktaran GAİB Başkanı Fikret Kileci, "Bölge ihracatçılarımız her türlü desteği hak ediyor. Onlara bu desteği sağlamak ve ihtiyaçlarını yerelde karşılayabilmek anlamında irtibat bürolarımız son derece önemli bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, girişimlerimiz sonucu açılacak olan gümrük laboratuvarı da ihracatçımız için büyük bir müjde. Bütün bu çabalarımızın hem bölgemize hem de ülkemize daha fazla katma değer sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı
Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı
Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı
Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı
Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı

Güneydoğu, Adıyaman, İhracat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... İhracatta hedef yükselten Güneydoğu'ya iki irtibat bürosu ve bir gümrük laboratuvarı - Son Dakika Ekonomi


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