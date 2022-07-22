Son dakika haberi | İİT, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar kararından memnun - Son Dakika
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Son dakika haberi | İİT, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar kararından memnun

22.07.2022 22:30
Son dakika haberi | İİT, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar kararından memnun

Son dakika haberleri... İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Adalet Divanı'nın, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddetmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Adalet Divanı'nın, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddetmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Teşkilatın Arakanlı Müslümanlara desteğini yineleyerek, halkın barış ile güvenliğinin sağlanması ve temel haklarının iade edilmesi çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Taha, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddedilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, söz konusu kararı "tarihi" olarak nitelendirdi.

Uluslararası Adalet Divanı, Myanmar'ın itirazlarını reddetti

Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı, bugün, Gambiya'nın Myanmar'a karşı açtığı "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" davasında, Myanmar'ın yaptığı itirazların tamamını reddetmişti.

Divan'dan açıklanan kararda, Myanmar'ın, Divan'ın soykırım davasında "yetkisizlik" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına yaptığı itirazların tamamının reddedildiği belirtilmişti.

Myanmar'ın, Gambiya'nın davayı kendi adına değil İİT adına açtığı şeklindeki itirazını reddeden mahkeme, soykırım suçunun herkes tarafından ileri sürülebileceğini, doğrudan kendisine karşı işlenmese de her insanın ve devletin bu suçun mağduru olabileceğini bildirmişti.

Myanmar'ın, 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi kapsamında Gambiya'nın kendisine dava açamayacağı şeklindeki ikinci itirazının da Divan tarafından kabul edilmediği vurgulanmıştı.

Kararda, Soykırım Sözleşmesi'ne koyulan çekincenin dava açılmasına engel teşkil etmediğini belirterek, Myanmar'ın üçüncü itirazının da reddedildiği bildirilmişti.

Myanmar'ın, davanın açıldığı sırada Gambiya ile arasında uyuşmazlık olmadığına yönelik dördüncü itirazını da reddeden Divan, iki devlet arasındaki yazışmaların, BM araştırma komisyonlarının raporlarının ve BM Genel Kurul Kararlarının birçok kez Myanmar'dan Arakanlı Müslümanlara yönelik suçların araştırılması ve sorumluların cezalandırılmasına işaret ettiğine dikkati çekmişti.

Uluslararası Adalet Divanı, Gambiya'nın açtığı davada bugün verdiği ret kararıyla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik fiillerinin 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali olup olmadığına yönelip esasa ilişkin değerlendirmesine başlayacak.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Gambiya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İİT, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar kararından memnun - Son Dakika

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