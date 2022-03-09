Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu - Son Dakika

Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Yener'e ait tek katlı ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Kimsenin evde bulunmadığı esnada çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebi polis ekiplerince araştırılmaya başlanıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN