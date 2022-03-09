Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu

09.03.2022 11:08
Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Yener'e ait tek katlı ikamette yangın meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Kimsenin evde bulunmadığı esnada çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak yangının çıkış sebebi polis ekiplerince araştırılmaya başlanıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu

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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI Tosya'da korkutan yangın Tosya'da korkutan yangın

Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İkamet yangını korkuttu - Son Dakika


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