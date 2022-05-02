Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu - Son Dakika
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Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu

02.05.2022 14:09
Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir ikamette meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2113 Sokak içerisinde Ahmet El Muhammed'e ait ikamette yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekibi, acil sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu
Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu
Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu
Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu

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Yeşilyurt, Adıyaman, Yangın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İkamet yangını korkuttu - Son Dakika


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