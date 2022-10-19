Son dakika haberi: İkametinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İkametinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

19.10.2022 15:39
Son dakika haberi: İkametinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şahısların alınan ifadesi sonrası uyuşturucuları temin ettikleri kişi, ikametinde çok sayıda uyuşturucu ile birlikte yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, 53,63 gram esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap ele geçirilerek, 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin ikametinde yapılan aramada ise 324 adet ecstasy hap, 42 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. T.Ö. (28) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İkametinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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