Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı

12.05.2022 09:41
Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki bir restoranda gaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki bir restoranda gaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Salim Caddesinde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, aralarında biri Hollandalı diğeri Filipinli olmak üzere 2 yabancı uyruklunun bulunduğu kaydedildi. Kahvede ve çevredeki binalarda hasar meydana gelirken, Sivil Savunma Müdürlüğü patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

(Abdulkadir Hacıoğlu-İHA)

Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı
Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı
Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı
Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: IKBY'deki restoranda gaz patlaması: 15 yaralı - Son Dakika
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