Son dakika haberi! İki aile arasında kavga; 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da akraba iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yaşar Aslan (52) ve Mehmet Aslan, tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yaşar Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kondu.