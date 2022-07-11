Son dakika haberi | İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı

11.07.2022 17:22

Son dakika habere göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Demircili Mahallesi'nde çıkan kavgada silahla vurulan Nasurullah Uçkun'un hayatını kaybetmesi ve Şehmus Çoban'ın yaralanmasına ilişkin 13 zanlı, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Ödemiş Adliyesine sevk edilen 13 zanlıdan 10'u serbest bırakılırken A.Ç, S.Ç. ve M.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çocuklar arasında 6 Temmuz'da Demircili Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından husumetli aileler ilçedeki bir kıraathanede bir araya gelmiş, çıkan kavgada silahla vurulan Nasurullah Uçkun hayatını kaybetmiş, Şehmus Çoban ise bıçakla yaralanmıştı.

Jandarma, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, iki aileye ait evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi almıştı.

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Kaynak: AA

Demircili, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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