Çocuklar arasında 6 Temmuz'da Demircili Mahallesi'nde çıkan tartışmanın ardından husumetli aileler ilçedeki bir kıraathanede bir araya gelmiş, çıkan kavgada silahla vurulan Nasurullah Uçkun hayatını kaybetmiş, Şehmus Çoban ise bıçakla yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Demircili, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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