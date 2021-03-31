Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
31.03.2021 17:14
Edinilen son dakika gelişmesine göre Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
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