Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

27.06.2022 15:31
Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan kavgada 1 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İki grup arasındaki kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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