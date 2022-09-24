Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)

24.09.2022 00:27
Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)

Son dakika haberler... OĞUL TUTUKLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde, pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Alican Ö.'yü (63) yaralayan, yeğeni Ertan Ö.'yü (33) öldüren Felemez Ö. (52) ve oğlu Davut Ö. (14), emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

OĞUL TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Alican Ö.'yü (63) yaralayan, yeğeni Ertan Ö.'yü (33) öldüren Felemez Ö. (52) ve oğlu Davut Ö. (14), emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Öte yandan, vücuduna isabet eden iki mermiyle hayatını kaybeden Ertan Ö.'nün hangi tabancadan çıkan mermiyle hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için suç aleti silahlar balistik incelemeye gönderildi.


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Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Aydın'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı oğul cinayetinde tutuklu 4 sanığa 37,5'ar yıl hapis oğul cinayetinde tutuklu 4 sanığa 37,5'ar yıl hapis
Kaynak: DHA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2) - Son Dakika
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