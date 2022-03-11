Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Sobadan çıkan yangın 2 katlı evi kullanılamaz hale getirdi

ZONGULDAK Zonguldak'ta iki katlı evin alt katında yangın meydana geldi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Karaelmas Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Türkmen'e ait iki katlı müstakil binanın giriş katında sobadan sızan kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ev kullanılamaz hale geldi.