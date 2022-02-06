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Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangına yerdeki karla müdahale ettiler - Son Dakika

Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangına yerdeki karla müdahale ettiler

06.02.2022 23:00
Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangına yerdeki karla müdahale ettiler

Son dakika haberleri... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 92 yaşındaki vatandaşın yaşadığı iki katlı evde yangın çıktı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 92 yaşındaki vatandaşın yaşadığı iki katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların ilk müdahaleyi yerdeki kar ile yaparak söndürmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yaşlı adam ise çalışmaları çaresizce izledi.

Yangın, Çilekli Mahallesinde ikamet eden 92 yaşındaki Hüseyin Kısacık'ın evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soba ve bacasından dolayı çıkan yangını fark eden mahalleli hemen bölgeye koştu. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yerde bulunan kar ile yaptı. Evde bulunan 92 yaşındaki Kısacık vatandaşların yardımı ile dışarıya çıkartıldı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin bölgeye ulaşarak müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

92 yaşındaki Hüseyin Kısacık yanan evini endişeli gözlerle seyrederken, kızı ve torunları onu teselli etmeye çalıştı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, jandarma konuyla alakalı inceleme başlattı. - SAKARYA

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Pamukova, İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İki katlı evde çıkan yangına yerdeki karla müdahale ettiler - Son Dakika


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