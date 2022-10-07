Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı

İki kişinin kavgasına sonrada dahil olan şüpheli, genç adamı kasığından bıçaklayıp kaçtı

ANTALYA - Antalya'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki gencin kavgasına sonradan dahil olan 1 kişi, bıçakla taraflardan birini kasığından yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde 19.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali H. Ö. ile H. Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde tartışma çıktı. Kaldırımda kavgaya dönüşen olaya sonradan dahil olan kimliği belirsiz bir kişi Ali H. Ö.'yü kasığından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söylerken H. Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kavga anı ve bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına kısa olsa da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.