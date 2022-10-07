Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı

07.10.2022 21:24

Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı İki kişinin kavgasına sonrada dahil olan şüpheli, genç adamı kasığından bıçaklayıp kaçtı Antalya'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki gencin kavgasına sonradan dahil olan 1 kişi, bıçakla taraflardan birini kasığından yaraladı.

Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı

İki kişinin kavgasına sonrada dahil olan şüpheli, genç adamı kasığından bıçaklayıp kaçtı

ANTALYA - Antalya'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki gencin kavgasına sonradan dahil olan 1 kişi, bıçakla taraflardan birini kasığından yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde 19.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali H. Ö. ile H. Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde tartışma çıktı. Kaldırımda kavgaya dönüşen olaya sonradan dahil olan kimliği belirsiz bir kişi Ali H. Ö.'yü kasığından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklayan şüpheliyi tanımadığını söylerken H. Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kavga anı ve bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına kısa olsa da yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Yüzünü kapatıp geldiği evin önündeki motosikleti çaldı Yüzünü kapatıp geldiği evin önündeki motosikleti çaldı Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Motosikletin çarptığı yaya, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Burdur 3. sayfa haberleri... Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı Burdur 3. sayfa haberleri... Antalya'da turistin kiraladığı lüks aracı çaldı, Burdur'da duvara çarpınca yakalandı
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 01:39:53. #1.12#
SON DAKİKA: Cadde ortasındaki kavgada genci bıçaklayıp böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement