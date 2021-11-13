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Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

13.11.2021 16:58

Son dakika haberler: İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otomobil sürücüsü tali kusurlu sayılarak tahliye edildi 5 Eylül 2021 tarihinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Şengül Sarı ve Nazikar Sarı (73), kazayla...

İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otomobil sürücüsü tali kusurlu sayılarak tahliye edildi

ZONGULDAK - 5 Eylül 2021 tarihinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Şengül Sarı ve Nazikar Sarı (73), kazayla ilgili bilirkişi raporunda, kendi güvenliklerini sağlamadıkları gerekçesiyle asli kusurlu sayıldı. Sürücü tutuklu Mustafa S. ise ilk duruşmada tahliye edildi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler köyünde 5 Eylül 2021 tarihinde kaza meydana geldi. Mustafa S. idaresindeki 67 UA 467 plakalı Toyota marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Şengül Sarı ve Nazikar Sarı ağır yaralanırken, hastanede yaşamlarını kaybettiler.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa S., ise tutuklandı. Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mustafa S. hakkında 'taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sürücü Mustafa S., ifadesinde kara yolunda seyir halinde olduğu sırada aracının ön camına cismin çarptığını fark ettiğini, karanlıkta neye çarptığını anlamadığını ve 50 metre ileride durduktan sonra jandarmanın gelmesiyle 2 kadına çarptığını öğrendiğini söyledi. Mustafa S., 26 Ekim'de Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. İfadesini tekrarlayan Mustafa S., bilirkişi raporu dikkate alınarak tahliye edildi.

Geçiş hakkını araca vermedikleri gerekçesiyle asli kusurlu sayıldılar

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire Başkanlığı'nın düzenlediği bilirkişi raporunda; Şengül Sarı ve Nazikar Sarı'nın, seyir halindeki otomobili görmelerine rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada aracın çarptığı belirtildi. Nazikar Sarı'nın çarpmanın etkisiyle 15 metre, Şengül Sarı'nın ise 29 metre savrulduğu belirtildi. Kazada ölen 2 kadının kendi güvenliklerini sağlama konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri, yola giriş yapmadan önce istikametlerine gelen aracın uzaklık ve hızını sağlıklı olarak kontrol etmedikleri, aydınlatma olmayan yolda sürücüler tarafından görünmelerini sağlayacak ön tedbirleri almadıkları, araçlara ilk geçiş hakkını vermedikleri ve asli kusurlu sayıldıkları belirtildi.

Sürücü tahliye edildi

Otomobil sürücüsü Mustafa S. ise belirtilen hız sınırına uymadığı, yola gereken dikkati vermediği ve zaman zaman selektör yaparak yolu kontrol etmediği gerekçesiyle tali kusurlu bulundu. Öte yandan mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Kaza anı ise Mustafa S.'nin kullandığı aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan aracın önünde beliren 2 kadının, aracın çarpmasıyla savruldukları ve aracın ön kamerasının kırıldığı görülüyor.

Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İki kişinin öldüğü kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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