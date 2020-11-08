İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu - Son Dakika

İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu

08.11.2020 06:57

Ankara'da üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında evdeki kedinin sesine uyanan iki kız kardeşin hayatı kurtuldu.

Ankara'da üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında evdeki kedinin sesine uyanan iki kız kardeşin hayatı kurtuldu.

Pursaklar ilçesi Aydos Sokak'ta üç katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anneannelerinin evinde kalan 21 yaşındaki Nazmiye Şevval ile 17 yaşındaki İrem Yazıcı kardeşler, kendilerinin bakıp büyüttüğü Cengizhan ismini verdikleri kedinin ses çıkarmasıyla uykudan uyandı ve yangını fark etti.

Alevleri gören kız kardeşler daireden kendilerini dışarı attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval ve İrem Yazıcı, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Yangın sonrası dairede hasar meydana gelirken, Cengizhan isimli kediyi de itfaiye ekipleri evde sıkıştığı yerden kurtardı.

İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu
İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu
İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu
İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu

İtfaiye, Yangın, Ankara, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki kız kardeş evde çıkan yangından kedilerinin verdiği tepki sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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