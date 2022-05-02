Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

02.05.2022 21:54
Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haber... Kocaeli'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Belen köyü ile Dereköy arasında kalan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı yönlerde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza neticesinde araçların içinde sıkışanlar oldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olduğu tespit edilen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan her iki otomobil de kullanılmaz hale geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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Otomobil, Kocaeli, Belen, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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