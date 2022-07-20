Son dakika haberi | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

20.07.2022 19:03

Son dakika 3. sayfa haberi: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 06 RHB 42 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 06 FK 6154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Maddi hasarın oluştuğu iki araçta otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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