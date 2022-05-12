Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

12.05.2022 20:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dursun D. (35) idaresindeki 37 ABG 200 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde, Cemile K'nin (46) kullandığı 78 DB 236 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Eren (15) ve Esila K. (9) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Karabük'te iki otomobillin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement