Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dursun D. (35) idaresindeki 37 ABG 200 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde, Cemile K'nin (46) kullandığı 78 DB 236 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Eren (15) ve Esila K. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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