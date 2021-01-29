İkinci Dünya Savaşı anıtında mangal yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

İkinci Dünya Savaşı anıtında mangal yapan kişi tutuklandı
29.01.2021 17:12
Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler için yapılan anıtın önündeki "Ebedi Ateş"te mangal yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rusya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler için yapılan anıtın önündeki "Ebedi Ateş"te mangal yapan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Derbent'te bir kişi, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen Rus askerleri için yapılan anıtın önündeki hiç sönmeyen "Ebedi Ateş"te mangal yaptı. Şişlere taktığı etleri pişirirken aynı zamanda mangal yapmanın püf noktalarını anlatan kişi bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntü kısa sürede Rusya'da viral olurken birçok kişi şahsı ölenlere saygısızlık yapmakla suçladı. Bunun üzerine polis tarafından anıtın önünde mangal yapan kişi önce gözaltına alındı, ardından 'tarihi kişilik ve değerleri aşağılamak suçu'ndan cezaevine gönderildi.
-İHA-
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