Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı - Son Dakika
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Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı

24.10.2022 00:05

İngiltere'de Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatılmasından sonra bu kez Almanya'da 2 iklim aktivisti tarafından 10 milyon dolarlık ünlü Les Meules (Tahıl Yığını) tablosuna patates püreli saldırı yapıldı. Saldırganlar, daha sonra ellerini duvara yapıştırdı.

İklim aktivistlerin sanat eserlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İngiltere'deki Just Stop Oil'in (Petrolü Durdurun) ardından Almanya'da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef aldı.

PATATES PÜRESİ FIRLATTILAR

İki aktivist, tabloya önce ellerindeki patates püresini fırlatırken, ardından ellerini tablonun asılı olduğu yapıştırdı. Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.

110,7 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI

Monet'in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110,7 milyon dolara satın alınmıştı.

VAN GOGH TABLOSUNA DOMASTES ÇORBASI FIRLATMIŞLARDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim'de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.

Kaynak: İHA
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Claude Monet, England, Almanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da iklim aktivistleri 110 milyon dolarlık tabloya patates püresi attı - Son Dakika
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