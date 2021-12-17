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Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü - Son Dakika

Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü

17.12.2021 12:50

Son dakika gündem haberine göre Türkiye ve Gürcistan arasında yer alan ve pelikanlara ev sahipliği yapan Aktaş Gölü'nün su seviyesi, yağışların azalması nedeniyle düştü.

Türkiye ve Gürcistan arasında yer alan ve pelikanlara ev sahipliği yapan Aktaş Gölü'nün su seviyesi, yağışların azalması nedeniyle düştü.

Her iki ülke sınırı arasında yer alan ve Ardahan kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Aktaş Gölü de iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalmasından etkilendi.

Başta ak pelikan ve tepeli pelikan olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Aktaş Gölü'ndeki su seviyesi bu yıl yağışların az olmasının yüzünden gölün kıyı kesimlerinden yaklaşık 10 metre çekildi.

Pelikanlar ile birçok kuşun içindeki adacıklarda yuva yapıp yazı geçirdiği göldeki su seviyesinin düşmesi özellikle gölün Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyü bölgesinde dikkati çekti.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serkan Kükrer, AA muhabirine, göl suyundaki çekilmenin beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Aktaş Gölü'nün, çok büyük bir havzasının olmaması sebebiyle genellikle dere ve pınarlarla beslendiğine işaret eden Kükrer, şunları kaydetti:

"Göllerdeki su çekilmesini ülkemizin genelinde görüyoruz. Bunların temelinde iklim değişikliğine bağlı olarak yağış azalmaları geliyor. Aktaş Gölü'ne bakıldığında göl genellikle mevsimlik derelerden, pınarlardan besleniyor. Yağışlar azalınca göle mevsimlik su akışları oluşmuyor, pınarların da belli miktarda suları azalıyor. Su kaynakları azalınca sıcak mevsimlerden dolay buharlaşma da oluşuyor ve maalesef göllerimizde bu su azalmalarını görüyoruz."

Kükrer, Aktaş Gölü'nün kapalı bir havza olması dolayısıyla iklim değişikliğinden çok daha olumsuz etkilenen göllerden olduğunu sözlerine ekledi.

Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü
Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü
Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü
Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü

AKTAŞ GÖLÜ, Gürcistan, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İklim değişikliği pelikanların yuvası Aktaş Gölü'nde su seviyesini düşürdü - Son Dakika


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