Son dakika haberi... 'İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik tabloda ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyallerini almaya başladık. Önce Mayıs ayı ihracatımız Nisan ayına nazaran yüzde 10.8 artış gösterdi. Haziran ayı ihracatımızda da Mayıs ayı ihracatımıza oranla yüzde 35 bir artış yaşadık. Geçen sene Mayıs ayına göre de yüzde 15,8'lik bir artış yaşadık. 13.5 milyar dolarlık önemli bir ihracat seviyesine ulaştık" dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk kez online olarak düzenlenen, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne, Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu Yerleşkesinden video konferans yöntemiyle katıldı.



Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracattaki başarılarından dolayı, teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nin beşincisi bugün online olarak gerçekleştirildi. 28 farklı kategoride ilk 5'e giren toplam 140 firmanın ödüllendirildiği program kapsamında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçı birliklerinin dijital ortamdaki ilk ödül töreni, bu nedenle İKMİB'i ayrıca tebrik ederim. Pandemi döneminin zorlu sürecinde böyle bir ödül töreniyle başarılarımızı ödüllendirmek, bundan sonraki atacağımız adımlar ve hedefler için bizleri yüreklendirecek, cesaretlendirecek, iş dünyası için de moral ve motivasyon olacaktır" diye konuştu.



"Kapıkule ve Habur kapılarımızda pandemi öncesindeki rakamlara ulaştık"



Kimya sektörünün Türkiye için öneminden bahseden Pekcan, "Kimya sektöründe, geçtiğimiz yıl en fazla ihracat gerçekleştiren firmalarını ödüllendireceğimiz bu tören, bizim aynı zamanda gelecek dönemde çok daha büyük başarılara atacağımız imzalarla alacağımız ödüller için de hepimizi cesaretlendirecek" dedi.



Pandemi sürecinde, Avrupa'yla eş zamanlı olarak Türkiye'nin de normalleşme adımları atmaya başladığına değinen Pekcan, "Hastalığın ülkemizde ilk görülmesi ile birlikte bütün süreci çok proaktif biçimde yürüttük ve tedbir ve desteklerimizi, süreçten ticaret ve ekonomimizin en az etkilenmesi şeklinde hedefledik ve yönettik. Biz de ekonominin ve ticaretin en az etkilenmesi için temassız ticareti devreye aldık. Kapıkule ve Habur kapılarımızda pandemi öncesindeki rakamlara ulaştık. Yani ulaştırmada taşıma kapasitesinde bir sıkıntı yaşamadık. Keza, Kapıköy, Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hatlarından kapasitelerinin çok daha üzerinde taşıma sağladık. Avrupa ile nakliyatlarımızda Ro-Ro hatlarımızı alternatif güzergahları artırarak temassız ticareti sağladık" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Cumhurbaşkanının açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketiyle' ilgili de konuşan Pekcan, pandemi sürecinde tüm bakanların ellerinden geleni yaptığını vurguladı. Tedbirler kapsamında Pekcan, "Üreticimizin, ihracatçımızın, iş insanımızın, ticaret erbabı ve esnafın yanında olduk" ifadelerine yer verdi.



"Ekonomik tabloda ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyallerini almaya başladık"



Son aylarda yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde ekonomik tabloda istenilen sonuçların alındığına değinen Pekcan, "Ekonomik tabloda ihracatımızda normale dönüşle ilgili olumlu sinyallerini almaya başladık. Önce Mayıs ayı ihracatımız Nisan ayına nazaran yüzde 10.8 artış gösterdi. Haziran ayı ihracatımızda da Mayıs ayı ihracatımıza oranla yüzde 35 bir artış yaşadık. Geçen sene Mayıs ayına göre de yüzde 15,8'lik bir artış yaşadık. 13.5 milyar dolarlık önemli bir ihracat seviyesine ulaştık. İhracatın ithalatı karşılama oranı da geçen sene Haziran ayında yüzde 77.2 iken bu sene Haziran'da yüzde 82,6 rakamına ulaştık. Bu da altın ticaretini hariç tuttuğumuzda yüzde 92.8 ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaştık" dedi.



"Kimya sektörünün artış trendini takip etmesini bekliyoruz"



Kimya sektörü ihracatını da değerlendiren Pekcan, "Mart-Nisan-Mayıs aylarındaki göreceli olarak gerileme görüyoruz. Kimya biraz daha geriden geldi. Ancak, Haziran ayı itibariyle bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 6,2'lik bir artış gösterdi. Mayıs ayına göre de yüzde 24'lük bir artış yakalayarak, 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Bütün sektörlerimizde de kimya sektörümüzde de bu artış trendinin çok daha yükselmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



" PMI, Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı"



Hızlı toparlanmaya dair sinyallerin sadece dış ticarette değil, ekonominin genelinde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Pekcan, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran'da Mayıs ayına göre yüzde 19,1 artarak 73.5 seviyesine geldi. Reel Kesim Güven Endeksi, yüzde 22,2 artarak 89,8 seviyesine, kapasite kullanım oranı yüzde 4 artarak yüzde 66'ya geldi. Üretim ve dış ticaretimizin geleceği açısından önemli bir öncü gösterge olan, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs'ta 40,9 iken Haziran'da 53,9'a yükselerek Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm bunlar ülkemiz ekonomisinde hızlı toparlanmanın göstergesi. Bu süreçte sağlık alanında, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve sağlık çalışanlarının gayretleriyle nasıl dünyadan ayrıştıysak, inşallah ekonomik ve ticari anlamda da bütün dünyadan ayrışarak farklılığımızı göstereceğiz" dedi.



"Bakanlık olarak Küresel Tedarik Zinciri desteklerimizle bu sürece katkı sağlıyoruz"



Türkiye'nin ülke olarak; potansiyelini, imkan ve kabiliyetlerini ve zoru başarabildiğini her fırsatta gösterdiğini aktaran Pekcan, "Çok daha iyi noktalara geleceğimizi biliyoruz. Bu bilinç ve özgüvenle; dünya ekonomisi içerisindeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin, küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesi ve daha etkin bir şekilde yer alması hiç şaşırtıcı olmayacak. Bu noktada, Kimya sektörümüzün de küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmesini bekliyor ve destekliyoruz. Bakanlık olarak Küresel Tedarik Zinciri desteklerimizle bu sürece katkı sağlıyoruz. Sektörümüzü bunlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ayrıca marka destek programımızın ve yurtdışı marka satın alma desteğimizin pandemi sonrası süreçte de bu desteklerin iyi değerlendirilmesini bekliyoruz. Eximbankın da bu konuda destekleri var" diye konuştu.



"2019 yılında kimya sektörü ile ilgili toplam 171 fuar destek kapsamına alındı"



Kimya sektörünün desteklenmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde başlattığı yenilikçi destek türlerinden de bahseden Pekcan, "2019 yılında kimya sektörü ile ilgili olan toplam 171 fuar destek kapsamına alınmıştır. 13 UR-GE Projesi başarıyla devam ediyor, 20 proje ise tamamlanmış durumda. TURQUALITY programı kapsamında 22 firmanın 24 markası desteklerden yararlanıyor. Marka programı kapsamında ise 15 firmanın 16 markası desteklenmektedir. Bu sektörde bakanlığımızın öncülüğünde 13 ülkeye Sektörel Ticaret Heyetleri düzenlemiş bulunuyoruz. Alım heyetleri ile beraber 4 bin 500 ikili iş görüş sağlamış bulunuyoruz" dedi.



"Sanal ticaret heyeti ve fuarların gelecek dönemde çok daha yaygınlaşacağını öngörüyoruz"



Konuşmasında dijitalleşmeyle ilgili de konuşan Pekcan, bu konuda da ciddi adımlar atıldığının altını çizdi. Pekcan, "İlk sanal ticaret heyetimizi İKMİB organizasyonunda Latin Amerika ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirdik. Sanal Ticaret Heyeti ve Sanal Fuarların desteklenmesi ile ilgili olarak 'Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar' 27 Mayıs tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraf ve giderleri yüzde 50 oranında destekliyoruz. Sanal ticaret heyeti ve fuarların gelecek dönemde çok daha yaygınlaşacağını öngörüyoruz. E-ticaret sitelerine üyelik giderleri 2020 yılı için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında desteklenecektir. Yakın geçmişte başlattığımız bu desteklerimizin haricinde, Sanal Ticaret Akademisi ve Export Akademi programımız çerçevesinde, ticaret erbabına, start-up'lara, kadın girişimcilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik online eğitim faaliyetlerimiz sürdürmekteyiz" ifadelerine yer verdi.



Yakın zamanda devreye girecek olan 'Kolay İhracat Platformu hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, "Makine öğrenme algoritmasına sahip Akıllı İhracat Robotu ile farklı ücretli kaynaklardan elde edilen milyonlarca verinin, analiz edilmiş halini sizlere sunabileceğiz. Bu sayede firmalarımız doğru ürün için doğru pazara yönlendirilecek. Ayrıca, firmalarımıza seçtikleri ürün ve önerilen ülkeyle ilgili farklı ortamlarda yer alan; gümrük vergileri ve kurallar, ihracat potansiyeli, Ticaret Müşavirlerimizce derlenen bilgiler, ihaleler, ithalatçı firmalar, teknik engeller ve serbest ticaret anlaşmaları gibi birçok bilgi bu platformda yer alacak" dedi.



"Dijital ekonomiye geçiş noktasında önemli adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz"



Pekcan, 'Buy From Turkey' isimli bir platform oluşturulacağının da haberini vererek, "Buy From Turkey isimli bir platform oluşturacağız. Burada firmalar ürünlerini teşhir edecekler ve ürünlerini burada vitrinde sergileyecekler. Bütün dünyada görünür olacak. İthalatçılarla ithalatçılarımızı buluşturacağız. Ticaret Bakanlığı olarak, dijital ekonomiye geçiş noktasında bugüne kadar önemli adımlar attık; atmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



"İhtisas Serbest Bölgemizden, kimya sektörünün de faydalanmasını öngörüyoruz"



Türkiye'nin katma değerli yatırımların artırılması için 'İhtisas Serbest Bölge' modeli üzerinde çalışıldığını aktaran Pekcan, model hakkında sinyaller de verdi. Bakan Pekcan, "Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla, 'Sağlanacak Destekler Hakkındaki Karar' 9 Haziran tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul Atatürk Havalimanındaki serbest bölgemizi İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak tanımladık. İlk sektörü bilişim sektörü olarak belirledik. İhtisas Serbest Bölgemizden, kimya sektörümüzün de faydalanmasını öngörüyoruz" dedi.



Video konferans yöntemiyle düzenlenen ödül programına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı. - ANKARA