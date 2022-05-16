Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

16.05.2022 23:15
Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu

Son dakika gündem haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi" ifadelerine yer verildi.


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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İkna çalışması sonucu 1 terörist teslim oldu - Son Dakika


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