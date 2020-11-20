İkna edilen 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 206'ya ulaştı" denildi.

Haber: ANKARA,