Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

30.04.2022 18:28
Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu iki terörist, bölücü terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 27'ye yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı, Terör, Polis, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu - Son Dakika


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