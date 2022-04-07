Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek, onlara kitap okudu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altın, Battalgazi ilçesindeki Söğüt İlkokulu'nu ziyaret etti.

Altın'ın okul ziyaretindeİl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri de hazır bulundu.

Altın, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra onlara bebek, oyuncak araba, eşofman takımı, jandarma boyama kitabı ve dergisi hediye etti.

Öğrencilerle sohbet eden Altın, daha sonra onlar hikaye kitabından masallar okudu.