Son dakika haberi | İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika
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Son dakika haberi | İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, öğrencilerle kitap okudu

07.04.2022 14:21
Son dakika haberi | İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, öğrencilerle kitap okudu

Son dakika haberine göre Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek, onlara kitap okudu.

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek, onlara kitap okudu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Altın, Battalgazi ilçesindeki Söğüt İlkokulu'nu ziyaret etti.

Altın'ın okul ziyaretindeİl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri de hazır bulundu.

Altın, öğrencilerle bir süre konuştuktan sonra onlara bebek, oyuncak araba, eşofman takımı, jandarma boyama kitabı ve dergisi hediye etti.

Öğrencilerle sohbet eden Altın, daha sonra onlar hikaye kitabından masallar okudu.

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Jandarma, Malatya, Kitap, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, öğrencilerle kitap okudu - Son Dakika


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