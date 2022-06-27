Son dakika haberi: İlçeyi birbirine bağlayan köprü sel sularıyla yıkıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: İlçeyi birbirine bağlayan köprü sel sularıyla yıkıldı

27.06.2022 12:12
Son dakika haberi: İlçeyi birbirine bağlayan köprü sel sularıyla yıkıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ilçenin iki yakasını birleştiren köprü yıkıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde ilçenin iki yakasını birleştiren köprü yıkıldı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde dün başlayan yağmur yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yağan şiddetli yağış nedeniyle ilçenin iki tarafını birleştiren köprü yıkıldı. Köprünün yıkılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Öte yandan kaymakamlık ve belediye vatandaşlara gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

(Erdem Demirci - Özgür Kaya - İHA)

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İlçeyi birbirine bağlayan köprü sel sularıyla yıkıldı - Son Dakika

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