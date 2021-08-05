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Son dakika haberi! İletişim Başkanı Altun'dan yangında etkilenen Kemerköy termik santrali hakkında açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi! İletişim Başkanı Altun'dan yangında etkilenen Kemerköy termik santrali hakkında açıklama

05.08.2021 03:22
Son dakika haberi! İletişim Başkanı Altun'dan yangında etkilenen Kemerköy termik santrali hakkında açıklama, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İtfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk inceleme yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İtfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk inceleme yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınından etkilenen Kemerköy Termik Santrali ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İletişim Başkanı Altun, Muğla Milas'ta devam eden orman yangınında, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü sabahından itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramaması engellendiğini, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer genel tedbirlerle saat 15.00'de kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlandığını hatırlattı.

Saat 15.00'ten itibaren rüzgarın hızının 60 kilometreye ulaşması sebebiyle yangın tekrar başladığını, yangının bu fazı da yine havadan ve karadan müdahalelerle engellendiğini belirten Altun, "Ancak; akşamüstü hava karardıktan sonra yangın, santralin bazı bölgelerine sıçramıştır. Hadisenin bu noktaya gelebileceğini konunun uzmanları tarafından daha önceden öngörüldüğü için santral kontrollü şekilde devre dışı bırakılmış ve personelin geçici tahliye prosedürü ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir" ifadesini kullandı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, santraldeki ana ünitelerde ciddi hasar bir hasar meydana gelmediğinin anlaşıldığını vurgulayan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili 3 bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliye kararı vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır. Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk inceleme yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi hasar bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır." - ANKARA

Fahrettin Altun, İtfaiye, Yangın, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İletişim Başkanı Altun'dan yangında etkilenen Kemerköy termik santrali hakkında açıklama - Son Dakika


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