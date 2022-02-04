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İlhan Palut: "Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik" - Son Dakika

İlhan Palut: "Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik"

04.02.2022 23:28

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'a karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, liderlik takibini sürdürmek istediklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Giresunspor'a karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, liderlik takibini sürdürmek istediklerini söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında iç sahada Giresunspor'u 1-0 mağlup ettikleri maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, kazanılan 3 puanın önemli olduğunu kaydederek, "Ligin ikinci yarısı ilerlemeye başladı. Her takım için zorlu haftalar. Çünkü her takım için sıralamadaki konumu onları bir hedefi işaret ediyor. Bugün de çok zor maçlardan bir tanesi olacağı belliydi. Çünkü Giresunspor son haftalarda biraz aşağı yaklaştı ve bugün bunun reaksiyonunu onlardan bekliyorduk. Özellikle ilk yarı son derece dominant bir oyun oynadık. Rakip üçüncü bölgeye, kendi üçüncü bölgemize çok fazla girişler yaptık. Daha sonra son pas, son vuruş tercihleriyle bir şekilde skoru bulamadık. Bu konularda daha iyi olmalıydık. İkinci yarıya geldiğimizde 15 dakika tempomuz düştü. Çok basit top kayıpları yapmaya başladık. Ama 60'dan sonra tekrar tempoyu yükselten bir Konyaspor, skoru bulan bir Konyaspor, çok geniş alanlarda geçiş alanları yakalayan bir Konyaspor vardı. Bunları yaparken de rakibe çok ciddi bir pozisyon vermedik. Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik. Çok önemli bir 3 puandı bizim için. Oyuncularıma mücadele için teşekkür ediyorum" dedi.

"TAKİBİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Trabzonspor ile puan farkının azalmasıyla ilgili soru üzerine ise Palut, "Ligde iyi bir yerdeyiz kendi adımıza. Trabzonspor yarın bir maç oynayacak. Sonuçta gelecek hafta oraya gideceğiz. Bir şekilde biz ligde iyi yerde tutunmaya devam etmek istiyoruz. Takibimizi sürdürmek istiyoruz. Onun ötesinde mücadelemizi, oyunumuzu her maç devam ettirmek istiyoruz. Buna önümüzdeki hafta maç da dahil" diye konuştu.

(Yasin Can - İbrahim Yetkin/ İHA)

İlhan Palut: Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik
İlhan Palut: Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik
İlhan Palut: Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik

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İlhan Palut, Giresunspor, Konyaspor, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlhan Palut: 'Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik' - Son Dakika


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