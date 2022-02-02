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Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ

02.02.2022 13:41

Son dakika haberine göre HAKKARİ'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalan Ceylan Öner (23), yaşamını yitirdi.

HAKKARİ'de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalan Ceylan Öner (23), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ

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Hakkari, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İLK İŞ GÜNÜNDE İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN SAĞLIK ÇALIŞANI CEYLAN, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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