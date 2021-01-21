Son dakika haberi | İlk ve son programı oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | İlk ve son programı oldu

21.01.2021 11:07
Son dakika haberi | İlk ve son programı oldu, System.String[]

Son dakika haber... Türkiye'nin konuştuğu, evlilik vaadiyle insanları dolandıran sahte gelin Melisay Tosun'u evlilik çetesine soktuğu iddiasıyla bir televizyon programına dahil edilen genç, program çıkışı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu, evlilik vaadiyle insanları dolandıran sahte gelin Melisay Tosun'u evlilik çetesine soktuğu iddiasıyla bir televizyon programına dahil edilen genç, program çıkışı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yalova'da bir kızın televizyon izlerken Emirhan A.'yı görünce kendisine 3 sene önce cinsel saldırına bulunan kişi olduğunu ailesine söylemesi üzerine; ailenin şikayetçi olduğu zanlı Yalova polisinin İstanbul polisine bilgi vermesi neticesi İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından program sonrası gözaltına alındı.

Antalya Serik'te yaşayan Dilek Köse, katıldığı bir televizyon kanalında 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun'un evlilik çetesine katıldığını ve sahte evlilikler yaparak birçok kişiyi dolandırdığını iddia etti. Anne Dilek Köse, kızının 16 yaşında evden kaçarak Emirhan A. isimli bir kişinin yanına gittiğini daha sonra evlilik çetesine karışarak 2018 yılında 18 yaşını doldurduğu sene Balıkesir, Uşak ve Afyonkarahisar'a gelin gönderildiğini söyledi. Jandarmanın araması neticesi kızının çeteye katıldığını öğrendiğini belirten anne, kızını bir türlü bu çetenin elinden kurtaramadığını anlattı. Genç kızının 23 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığını, onlardan başlık parası ve ziynet eşyası aldırıp kahvelerine uyku ilacı katarak kaçtığını belirtti.

Bir sonraki programda bir araya gelen Melisay Tosun, 18 yaşında kaçtığı Emirhan A.'nın zengin olma vaadiyle kendisine bu şekilde dolandırma metodunu anlattığını, başta sadece tek sefer yapacaklarını söylediğini, ilk önce Balıkesir'e gelin gittiğini ancak arkasının kesilmediğini anlattı. İddiaları kabul etmeyen Emirhan A. ise dün yayınlanan programda İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınınca herkes bir anda şok oldu.

Emirhan A.'nın 3 sene önce Yalova'da 9 yaşındaki bir kıza nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın cinsel istismarda bulunduğu küçük kız, programı izlerken 3 sene önce kendisine cinsel istismarda bulunan Emirhan A.'ya denk geldi ve ailesine haber verdi. Ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri Emirhan A.'yı yayındayken gözaltına aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından Yalova'ya getirilen Emirhan A. için soruşturma başlatıldı.

(Zehra Baykal/İHA)

Küçükçekmece, Türkiye, Evlilik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İlk ve son programı oldu - Son Dakika


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