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Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor

04.08.2021 11:24
Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle Rize, Trabzon ve Artvin'de yük taşımak için sıkça kullanılan ilkel teleferikler ölümlere neden olmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinde özellikle Rize, Trabzon ve Artvin'de yük taşımak için sıkça kullanılan ilkel teleferikler ölümlere neden olmaya devam ediyor.

Rize Makine Mühendisleri Odası'nın raporuna göre, son 10 yılda ilkel teleferikler nedeniyle meydana gelen kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti. 2021 yılında ise Rize'de 2 kişi ilkel teleferik kazasıyla hayatını kaybederken bugüne kadar yüzlerce kişi ise uzuv kaybı ve felç dahil yaralandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Makine Mühendisleri Odası Başkanı Metin Bıçakçı, ilkel teleferikler için yılda 1 kez denetleme yapılması ve yeni yapılacak teleferiklerde bir mühendislik hesabı yapıldıktan sonra elektrik bağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

İlkel teleferiklerin gelişi güzel yapıldığını ve bölgede yoğunlukta kullanıldığını dile getiren Başkan Bıçakçı "Bölgemizde özellikle çay alanlarında çayların taşınmasında, fındık alanlarında fındıkların taşınmasında, ormanlık arazide ağaçların taşınmasında ilkel teleferik dediğimiz varangeller kullanılıyor. Bu teleferikler mühendislik teknolojisi gerektirmeyen gelişi güzel yerlerde üretilen, hiçbir hizmet nitelik belgesi veya TSE'den belge istenmeyen, bir standardı olmayan teleferikler. ve ne yazık ki he yıl ortalama 2 insanımız hayatını kaybediyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor. Tabi bunlar kayıtlara girenler. Kayıtlara girmeyen yaralanmaları da hesaplarsak bunun birkaç katı olabilir" dedi.

"Mühendislik biliminin gerektirdiği tekniğe uygun olması gerekiyor"

Teleferiklerin üretiminden kullanımına göre tekniğine uygun olarak mühendislik hesaplarıyla yapılması gerektiğini altını çizen Bıçakçı "Bölgemizin engebeli oluşu, ulaşımın zorluğu nedeniyle vatandaşımız ne yazık ki bu teleferiklere ihtiyaç duyuyorlar. İhtiyaç duyuyorlar ama ne yazık ki herhangi bir kontrollü denetlemesi olmadığı için de eksikliklerle birlikte bu teleferikleri kullanıyorlar. Bu teleferiklerin bir kere bir sahibi olması gerekiyor. Gelişi güzel kullanılmaması, açık bırakılmaması ve teleferiğin üretim aşamasından, montaj aşamasından, kullanımına kadar bütün aşamalarının mühendislik biliminin gerektirdiği tekniğine uygun bir şekilde olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanların taşınması kabul edilebilir bir durum değil"

İnsanların yük taşımak amaçlı kurulan ilkel teleferiklere kesinlikle binmemesi gerektiğini, canlı bir hayvanın dahi bu teleferiklerle taşınması gerektiğini savunan Başkan Bıçakçı "Mevcut teleferikler en azından sene de 1 kez kontrol edilsin. Eksiklikler teleferik kullanıcısı tarafından giderilmeden kullanıma açılmasın, gerekirse mühürlensin ve elektrik bağlanmasın. Bu durum en azından teleferiklerin yanlış kullanımı nedeniyle meydana gelen kazaların önünü kesmiş olacak. Hatalı kullanımlar, bilinçsiz kullanımlar söz konusu. Teleferiklerle insanların taşınması asla ve asla kabul edilebilir bir durum değildir. Bu teleferikler sadece yük taşımasına uygundur. Onun dışında canlı hayvan taşınmasına bile uygun değildir. Dolayısıyla insanların bu teleferiklere hiçbir şekilde binmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"Son 10 yılda ölenlerin çoğu düşme sonucu hayatını kaybetti"

Teleferik kazalarındaki en büyük etkenlere dikkat çeken Bıçakçı "Teleferiğin bir baş noktası bir de dip noktası vardır, arada da 2 tane sırma tel vardır. Dolayısıyla habersiz çalıştırmada o güzergahın üzerinde insanların olması ve insanların zarar görmesi söz konusu. En son ki kazada da buna benzer bir olayla vatandaşımızı kaybettik. Bundan 5 günce 1 vatandaşımızı daha kaybettik. Teleferiklerin bu nedenle zorunlu olarak bir çalıştırıcısının olması ve kabinlerinin kapalı tutulması gerekiyor. Yük platformlarının tekniğe uygun yapılmamasından ötürü yük düşmeleri de meydana geliyor. Bu platformlara insanlarda zaman zaman bindiği için insanlar kendileri düşüyor. Son 10 yılda ortaya çıkan kazalardan 10 tanesi bu şekilde vefatla sonuçlanmış kazalar. Diğer bir nedende teleferiklerin elektrik aksamlarının açıkta bulunması. Gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklı ortaya çıkan arızalar, hasarlar ve ölümler söz konusu. Bir diğer etken taşıyıcı tel dediğimiz sırma telin doğru seçilmemesi ve zamanında değiştirilmemesi. Sonuçta bu sırma tel kullandıkça zamanla hasar görülebiliyor ve kırılabiliyor. 6 noktada kırılma olduysa sırma tellerin tekniğine uygun olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu işlemde yapılmayınca en son kazada olduğu gibi sırma telin kopması sonucu vatandaşlarımızı kaybediyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor
Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor
Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor
Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor
Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor

Doğu Karadeniz, Trabzon, Artvin, Rize, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... İlkel teleferik kazaları ölümlere neden olmaya devam ediyor - Son Dakika


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