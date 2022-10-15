Son dakika haberi... İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı

15.10.2022 14:07
Son dakika haberi... İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalında mahsur kalan 4 yavru kediyi fark eden ilkokul öğrencisi itfaiyeye haber verdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalında mahsur kalan 4 yavru kediyi fark eden ilkokul öğrencisi itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler minik kedileri kurtardı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta dolaşan ilkokul öğrencisi Ahmet Emin Coşkun, mazgal kapağının altından kedi sesi duyunca hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler, yağmur suyu tahliye kanalına girerek mahsur kalan 4 yavru kedinin dışarıya çıkarmak için çalışma başlattı. Mazgalları yerinden çıkaran ekipler, kedileri kanaldan alarak annelerinin yanına götürdü. Kedilere mama veren ekiplerce, kedilerin girebilecekleri delikler kapatıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren Ahmet Emin Coşkun, "Burada dolaşırken kedi sesi duydum. Etrafı gezindiğimde seslerin yağmur suyu tahliye kanalından geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Mardin haber... Midyat'ta boş evde mahsur kalan kedi kurtarıldı Mardin haber... Midyat'ta boş evde mahsur kalan kedi kurtarıldı Kocaeli haberleri... Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli haberleri... Kocaeli'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi Son dakika haber! Yağış kazayı beraberinde getirdi
Kaynak: İHA

Ahmet Emin, İtfaiye, Kocaeli, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
13:54 Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım
13:32 Maden faciasının ardınan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Olası ihmallerin hesabını sormak boynumun borcu!
13:27 Madende can veren işçiyle ilgili kahreden detay! Arkadaşının yerine çalışıyormuş
12:47 Ölümüyle kahreden Billur Kalkavan gerçekleştiremediği çocukluk hayalini anlatmıştı: Robinson Crusoe gibi yaşamak isterdim
12:41 Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi
12:33 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
12:02 Meteorolojiden Marmara'ya uyarı! Fırtına kuvvetli olacak
11:49 Dünya liderlerinden maden faciası için taziye mesajları! En dikkat çeken paylaşım Yunanistan'dan geldi
11:34 İngiltere'nin "Gitmeyin" uyarısı yaptığı ilimizdeki konsere 20 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 14:47:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement