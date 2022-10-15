Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sokakta dolaşan ilkokul öğrencisi Ahmet Emin Coşkun, mazgal kapağının altından kedi sesi duyunca hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler, yağmur suyu tahliye kanalına girerek mahsur kalan 4 yavru kedinin dışarıya çıkarmak için çalışma başlattı. Mazgalları yerinden çıkaran ekipler, kedileri kanaldan alarak annelerinin yanına götürdü. Kedilere mama veren ekiplerce, kedilerin girebilecekleri delikler kapatıldı. İtfaiye ekiplerine haber veren Ahmet Emin Coşkun, "Burada dolaşırken kedi sesi duydum. Etrafı gezindiğimde seslerin yağmur suyu tahliye kanalından geldiğini duydum. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... İlkokul öğrencisinin dikkati 4 yavru kediyi ölümden kurtardı - Son Dakika

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