Son dakika haberi: İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü teslim oldu - Son Dakika

Samsun'da aracıyla önündeki otomobile çarpıp kaza yaparak içinde bulunan imam ve öğretmen karı-kocanın ölümüne sebep olan sürücü, polise teslim oldu.

Kaza, Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 08.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Yunus Emre Ç. (22), Irmak Polis Merkezine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN