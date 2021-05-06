İMAMOĞLU: İSTANBUL'UN EN KRİTİK MESELESİ 200 BİN RİSKLİ YAPI - Son Dakika

İSTANBUL DHA ) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde çöken 5 katlı Hilal Apartmanı'nın binanın enkazında inceleme yaptı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve zabıta ekiplerinin eşlik ettiği İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Mahallenin ortasında bulunan ruhsatsız bir yapı, insanlarımızın farkına varmasıyla, can kaybı olmadan süreci atlatmış olduk. Biz de hızlıca çevrenin tetkiki ile ilgili kendi birimlerimize talimat verdik. Yakın çevrede yapı stoğuyla ilgili analizlerimizi yapıyoruz, hızlıca alınması gereken tedbirler var ise valiliğin oluşturduğu kriz merkezinde gündeme taşıyor olacağızö dedi.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un en kritik meselesi, çare bulmak zorunda olduğumuz en kritik meselesi, bizim tespitlerimize göre şu an öngörülerimize göre 200 bine yakın riskli yapının bir şekilde dönüştürülmesi. Başımıza iş gelmeden umarım bu sorunu bir çözüme kavuştururuzö diye konuştu.