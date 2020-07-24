Son dakika haberi | İmamoğlu kadın makiniste yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

Son dakika haberi... İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamera görüntülerini paylaştı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu , sosyal medya hesaplarından metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamera görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, durakta metrodan inen grubun kadın makiniste saldırdıkları ve güvenlik görevlisinin kadın makinisti korumaya çalışması görülüyor. İmamoğlu görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı: "Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki yoğunluğun izdihama dönüşmemesi için Valilikçe alınan sefer durdurma kararını uygulayan kadın makinistimize yönelik saldırı düşündürücü ve üzücüdür. Bu olaya rağmen görevine devam eden çalışanımızı tebrik ediyorum, konunun takipçisi olacağız."

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:38

Kaynak: DHA

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