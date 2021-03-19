İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1 - Son Dakika

İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1

19.03.2021 17:09

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önüne gelerek açıklama yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şehitlikte tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önüne gelerek açıklama yaptı. Yılmaz'a gazi yakını olduğunu söyleyen yaklaşık 10 kişi de destek verdi.

Edirnekapı Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Mustafa İlker Yılmaz, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan tepkiler üzerine Saraçhane'de bulunan İBB binası önüne gelerek basın açıklaması yaptı.

"BENİ BULMAK İSTEYEN BULUR"

İSMEK'te öğretmenlik yaparken işten çıkarılmasından söz ederek hakkındaki iddiaları yanıtladı. Basın açıklaması sırasında gazi yakını olduğunu söyleyen yaklaşık 10 kişi ellerinde döviz ve Türk bayraklarıyla Yılmaz'a destek verdi.

Kendisi hakkında söylenen sözlere daha fazla cevap vermeyeceğini tehdit, küfür ve hakarette bulunanlara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İSMEK'teki görevine iadesiyle ilgili vermiş olduğu tavsiye kararını gösteren Yılmaz, ? Buna da uymayacaklarını söylediler. Merkezi idarenin mahalli idareler üzerinde vesayet yetkisi vardır. Bu anayasanın 127'nci maddesinin 5'nci fıkrasında geçiyor. Burada şehit ve gazi yakınları ile ilgili bir müktesebat var. Uygulamada birlik var. 'Beni bakanlığın işine iade edebilirsin' diyor. Benim Valiliğim, 'öğretmenlik talebine ilişkin gerekli hassasiyeti göster' diyor. Kamu denetçiliği kurumumuz işe iade kararıyla ilgili tavsiye kararı veriyor. Süresi içinde işlem tesis etmiyor. Benim bununla alakalı açılmış olan ve yürütülmekte olan bir davam var. Ben bunu haysiyetsizlik addederim. Ben bununla ilgili gelmedim. Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur. Evraklarım kendilerinde. Telefonum da, adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok. Bunu daha fazla devam ettirmesinler" dedi.

"ORAYA ŞOV YAPMAK İÇİN GİTMEDİM"

Sözlerine devam eden Yılmaz, " Ben orada şehitlerimizin aziz hatırasına dua etmek onlardan şefaat talep etmek için gittim. Ben bu inançta olan bir insanım, bunun için geldim. Oraya şov yapmak için gitmedim. Benim elim her şeyim var. Evraklarım var. Benim sürecim zaten devam ediyor. O açıdan söylüyorum, ben buradayım. Bulmak isteyen beni bulur. Sizler beni bulduğunuz gibi. Evraklarım onların elinde, telefonum da belli, adresim de belli. Gelen de yok bulan da yok. Lütfen rica ediyorum bunu daha fazla devam ettirmesinler. Bunlar yeterli olmadıysa benim 2 yıldır işe iademle ilgili belediyede kimlerle görüştüğüm ortada. Ben 2 yıldır bunun hukuk mücadelesini veriyorum. Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur. Evraklarım kendilerinde. Telefonum da, adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok. Bunu daha fazla devam ettirmesinler" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1
İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1
İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1
İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1
İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1
İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1

istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Mustafa İlker, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İMAMOĞLU'NA ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTEREN KİŞİ İBB ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI -1 - Son Dakika


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