İmha edilmesi gereken sigaraları sattığı belirlenen firmaya operasyon - Son Dakika

Ankara'da piyasadan toplatılan ve imha edilmesi gerek sigaraları el altından bayilere satan dağıtım firmasına operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde sigaralarda yeni paketlere geçilmesi nedeniyle piyasadan toplatılan eski paketlerin imha edilmediğini belirledi.

Başlatılan soruşturmada, bir sigara dağıtım firmasının eski sigara paketlerini Yenimahalle'deki bir iş merkezinde depoladığını belirleyen ekipler söz konusu iş yerine baskın düzenledi

Operasyonda 57 bin paket sigara ele geçirilirken, firma mümessili Y.A. gözaltına alındı.

Firma hakkında mali denetim ekipleri tarafından ele geçirilen her bir paket sigara için 12 bin lira ceza kesileceği öğrenildi.

Eski sigara paketlerinin "tat farkı" olduğu gerekçesiyle kullanıcılar tarafından tercih edildiği, yeni sigaraların satış fiyatından ortalama yüzde 50 fazlasına satıldığı belirtildi.