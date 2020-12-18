Son dakika haberi: İNDİRİM ÇADIRLARINA TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU KAMERADA - Son Dakika

İstanbul'da çeşitli markaların taklit ürünlerini satan indirim çadırlarına düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan 3 bin 404 sahte ürün ele geçirildi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri indirim çadırı altında çeşitli noktalara kurulan çadırlarda ve bazı mağazalarda çeşitli markalara ait taklit giyim ürünlerinin satıldığını belirledi. Geçtiğimiz salı günü operasyon için harekete geçen Güvenlik Şube ekipleri Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören ilçelerinde bulunan 3 adrese operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA TAKLİT GİYİM ÜRÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Çadırlarda yapılan aramalarda 2 bin 605 kazak, 25 çift ayakkabı, 325 polar, 212 mont, 54 yelek, 38 eşofman altı, 145 gömlek olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan toplam 3 bin 404 adet taklit ürün ele geçirildi. Yakalanan iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Görüntü dökümü: -----------------------------Baskın anı -Ürünlerden görüntüler

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