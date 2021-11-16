Son dakika haberi: İneğin su kanalına düşme anı kamerada - Son Dakika

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, yol kenarındaki su kanalına düşen inek, çevredekiler tarafından çıkarıldı. İneğin su kanalına düşme ve kurtarılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyünde bir kadın, 3 ineğini otlatıp, ahıra götürmek istedi. Bu sırada inekler biri, diğer hayvanın değmesiyle su kanalına düştü. Dar olan su kanalında sıkışan inek, çıkamadı. Bunun üzerine çevredekiler, ineği tutarak kanaldan çıkardı. İneğin su kanalına düşmesi ve kurtarılması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.