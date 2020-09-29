Son dakika haberi: İnegöl'de 4 katlı binanın son katında yangın - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan 4 katlı binanın son katı kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Yenice Mahallesi Merkez Cami mevkisinde bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte vatandaşların desteğiyle alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Binanın son katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.