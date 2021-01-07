Son dakika haberi | İnegöl'de çocuklara maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı
07.01.2021 18:33
Bir son dakika haberine göre İnegöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, çocuklara maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
İnegöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, çocuklara maske ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Maskeli Minik Kahramanlar Uyarıyor" etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, çocukların aileleri üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak, maske, mesafe ve hijyen konularında büyükleri uyarmaları amacıyla çocuklara bilgilendirici broşürler ve maskeler verildi.
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