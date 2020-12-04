Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed Taşdelen'in kullandığı 81 ABH 739 plakalı araç, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Cezayir Polat'a çarptı.
Meydana gelen kazada yaralanan Cezayir Polat, olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İnegöl'de etkili olan sis kazaya neden oldu - Son Dakika