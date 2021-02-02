Son dakika haberi... İnegöl'de güvenlik görevlisi yaptığı resimlerle evini sergi salonuna çevirdi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya işletmesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yüksel Kılıçoğlu'nun evi, yaptığı yağlı boya resimleriyle sergi salonunu andırıyor.

Çocukluğundan bu yana resme ilgi duyan Kılıçoğlu, 17 yıldır profesyonel olarak resim yapıyor.

Kılıçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eserlerini yerel ve kişisel sergilerde sanatseverlerin beğenisine sunduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı zamanlarda resimle daha çok uğraşma imkanı bulduğunu belirten Kılıçoğlu, şöyle devam etti:

"Pandemiden önce ikinci kişisel sergimiz için hazırlığımız vardı. Bu sergiyi açamadık. Nasip olursa, bundan sonra kaldığımız yerden sergi açmaya devam etmek istiyorum. İnsanın hayal gücü çok önemli. Resim yaparken, hayal gücü olmazsa yapamazsınız. Hayal etmeniz, düşünmeniz, tasarlamanız lazım. Tasarlarken de bunu tuvale dökmeniz lazım. Çok şükür biz de bunu başardık."

Resim yaparken huzur bulduğunu anlatan Kılıçoğlu, eserlerinden bazılarının Denizli'de olduğunu dile getirdi.

Evinin her yerinin resimlerle dolduğunu vurgulayan Kılıçoğlu, "Hediye edeceklerimi dağıtmıştık. Artık resimleri bırakacak yerim de kalmadı." diye konuştu.