Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması - Son Dakika

Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması

22.10.2020 02:33
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması, System.String[]

Son dakika haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 'silahla tehdit' suçundan aranan bir kişi yakalandı, 11 sürücüye toplam 21 bin 422 TL cezai işlem uygulandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında 'silahla tehdit' suçundan aranan bir kişi yakalandı, 11 sürücüye toplam 21 bin 422 TL cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Ortaköy kavşağında 'huzur ve güven' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, durdurulan araçlar arandı, 11 sürücüye 21 bin 422 TL ceza kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan 95 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, silahla tehdit suçundan arandığı tespit edilen İlker E. (26) yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.


Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması
Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması

Türk Lirası, Jandarma, İnegöl, Huzur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İnegöl'de jandarma ve polisten 'huzur ve güven' uygulaması - Son Dakika

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