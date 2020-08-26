Son dakika haberi! İnegöl'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokağı'nda bulunan bir araçta arama yaptı.

Aramalarda, çeşitli markalarda paketlenmiş bandrolsüz 84 kilogram kaçak tütün, 4 bin 200 doldurulmuş makaron, 143 bin bandrolsüz boş makaron, 46 bin 800 adet TAPDK belgesi olmaksızın satışı yapıldığı tahmin edilen boş makaron, 66,5 kilogram çeşitli markalarda bandrolsüz ve kaçak nargile tütünü ile 16,3 kilogram ambalajsız halde kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.