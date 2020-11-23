Son dakika haberi | İnegöl'de metruk binada çıkan yangın korkuttu
23.11.2020 16:02
Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Zamanında müdahale edilmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Yenice Mahallesi Şehit Er Sokak'da bulunan bir metruk binada yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler kapının kapalı olması üzerine arka camdan içeri girerek yangına müdahale etti. Yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Polis müdahale ederek kalabalığı dağıttı. İtfaiye ekipleri büyümeden yangını söndürerek kontrol altı. Yangın sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış ise araştırılıyor. - BURSA
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