Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Sülüklügöl Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu başladığı bildirilen yangın, kısa sürede ormanlık alanın küçük bir bölümüne yayıldı.
Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışma ile yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İnegöl'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika